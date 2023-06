Frau randaliert in Bus und pinkelt auf Fahrersitz

Bendorf (dpa/lrs) - . Eine 57-Jährige hat sich in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) mit dem Fahrer eines Linienbusses gestritten und schließlich auf den Fahrersitz gepinkelt. Die renitente Frau habe den Fahrer zunächst aufgefordert, sie an einem Freibad abzusetzen, obwohl die Buslinie dort gar nicht entlang führt, teilte die Polizei am Sonntag mit. An einer Haltestelle habe sie dann den Fahrer mit erhobener Hand attackiert. Dieser habe sich aus dem Bus gerettet.