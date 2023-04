Freibadsaison startet: Erste Bäder öffnen am 1. Mai

Auch das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen öffnet nach Angaben einer Sprecherin der Stadt am 27. Mai. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei ebenfalls keine Erhöhung der Preise geplant. Die Freibadsaison in Kaiserslautern soll am 20. Mai starten - sowohl im Warmfreibad als auch in der Waschmühle. Wie sich das Wetter bis dahin auswirkt, könne man derzeit nicht sagen. „Es gibt allerdings immer Hartgesottene, die auch bei kühlen Temperaturen sogar in unsere Waschmühle springen“, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Die Eintrittspreise sollen nicht angehoben werden.