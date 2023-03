Freie Wähler kritisieren Tourismusstrategie der Regierung

Mainz (dpa/lrs) - . Die Freien Wähler haben die Landesregierung aufgefordert, die Tourismusstrategie auszubauen. Rheinland-Pfalz bleibe als Tourismusstandort „weit hinter seinen Möglichkeiten“, sagte Stephan Wefelscheid, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, in einer von seiner Fraktion beantragten aktuellen Debatte am Donnerstag im Landtag in Mainz. Tourismus sei für das Land von immer größerer Bedeutung, doch es fehle „an einer sympathischen und nachhaltigen Kampagne“. Seit 1992 sei die Zahl der touristischen Übernachtungen lediglich um 13,5 Prozent gestiegen, sagte Wefelscheid. Im benachbarten Hessen dagegen seien es beispielsweise im gleichen Zeitraum 22 Prozent mehr gewesen.