Freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen vielerorts freundlich. Am Donnerstag soll es verbreitet heiter bis sonnig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad bleibt es trocken. Ähnlich geht es am Freitag bei Temperaturen von maximal 23 bis 26 Grad weiter.