Frühlingshafte Temperaturen locken Ausflügler ins Freie

Offenbach/Koblenz (dpa/lrs) - . Freundliche Temperaturen und zeitweise Sonnenschein haben sich am Samstag auch an beliebten Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz bemerkbar gemacht. An der Mosel bei Bernkastel-Kues waren bei fast 20 Grad zahlreiche Radfahrer und Spaziergänger unterwegs. Menschen fuhren mit E-Scootern oder mit Mofas durch Weinberge, Ausflugsschiffe waren gut besetzt. Auch der Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz am Zusammenfluss von Mosel und Rhein beispielsweise zeigte sich zufrieden. „Zurzeit haben wir sehr gut zu tun“, sagte ein Mitarbeiter am Samstag.