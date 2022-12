Fünf abgestellte Linienbusse ausgebrannt

Koblenz (dpa/lrs) - . In Koblenz haben fünf abgestellte Linienbusse gebrannt. Durch das Feuer am Montagvormittag wurden keine Menschen verletzt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Laut der Stadt Koblenz wurden die Klärwerke informiert, da Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen war.