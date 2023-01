Fünf Gemeinden neu bei Projekt zum Wohnen im Alter dabei

Mainz (dpa/lrs) - . Neun Jahre nach Beginn eines rheinland-pfälzischen Projekts zum Wohnen im Alter sind fünf neue Modellkommunen dazu gekommen. „Unsere immer älter werdende Gesellschaft braucht Antworten für ein gutes und langes Leben im Alter“, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag dazu. „Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu können - in der Nähe von Familie, Freunden und Nachbarn.“