Fünf neue Michelin-Sterne für Restaurants in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz gibt es ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: In dem am Dienstag vorgestellten Guide Michelin für 2023 steigerte sich das „L.A. Jordan“ im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch von einem auf zwei Sterne. Weiterhin zwei Sterne haben das „Purs“ in Andernach und das „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler.