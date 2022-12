Fünf Verletzte bei Hausbrand in Mainz

Mainz (dpa/lrs) - . Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mainz sind fünf Bewohner verletzt worden. Eine Seniorin sei in der Nacht zu Freitag mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Vier weitere erwachsene Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.