Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Brohl-Lützing (dpa/lrs) - . Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 9 im Landkreis Ahrweiler von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen war am frühen Samstagabend auf der B9 aus Remagen kommend in südlicher Richtung unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang von Brohl-Lützing kam es zu dem Zusammenstoß, als der 48-jährige Fußgänger die Straße überqueren wollte. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten den Mann zwar noch an der Unfallstelle wiederbeleben, doch im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.