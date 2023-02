Gastronomie sieht Mehrwegpflicht mit gemischten Gefühlen

In der Kartoffel-Kiste in Trier setzt man schon auf Mehrweg. „Wir haben bereits beides. Der Gast kann entscheiden, welche Verpackung er künftig wählt“, berichtet Küchenchef Philippe Sachs. Bisher sei die Umstellung auf Mehrweg problemlos verlaufen. „Das ist sogar für die Kunden langfristig besser. Durch das Plastik bleibt die Qualität vom Essen länger gut und klebt nicht an der Pappe“, betonte Sachs.