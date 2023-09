Gedenkstätte für Opfer der Amokfahrt im Frühjahr 2024 fertig

Am 1. Dezember 2020 war ein Amokfahrer mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Im Oktober 2021 war zudem ein Mann gestorben, der bei der Tat schwer verletzt worden war. Daher spricht die Stadt von sechs Todesopfern infolge der Amokfahrt - und daher gibt es auch sechs Stelen in Erinnerung an die Opfer.