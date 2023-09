Gedenkstelle soll an Opfer von Messerattacke erinnern

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Eine Gedenkstelle soll in Ludwigshafen an die beiden Opfer einer Messerattacke vom 18. Oktober 2022 erinnern. Das habe der Stadtrat entschieden, teilte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz am Dienstag mit. Zuvor habe sich die Verwaltung um eine Vermittlung zwischen dem Anliegen der Hinterbliebenen und ablehnenden Stimmen bemüht, hieß es. Im Abwägungsprozess kam die Verwaltung letztlich zum Ergebnis, die Gedenkstelle zu empfehlen.