Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Mit einer Eisenstange hat ein unbekannter Angreifer der Polizei zufolge am Sonntag einen Mann in einem Café in Ludwigshafen verletzt. Der 20-Jährige sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Der Angreifer sei von zwei unbekannten Männern begleitet worden.