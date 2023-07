Gefahrguttransporter fährt in Graben: Fahrer schwer verletzt

Feuerscheid (dpa) - . Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 60 bei Feuerscheid in der Eifel in den Straßengraben gefahren und hat Teile seiner Ladung verloren. Der Fahrer wurde nach dem Unfall am Montagabend schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war demnach am Dienstag von Prüm in Fahrtrichtung Bitburg wegen der Bergungsarbeiten zeitweilig gar nicht oder nur einspurig befahrbar. Um kurz vor 17.00 Uhr rollte der Verkehr wieder.