Geldautomat gesprengt: Täter flüchtig

Zweibrücken (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Zweibrücken gesprengt. Am frühen Morgen sei es in einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Bubenhausen zu einer heftigen Explosion gekommen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden durch die Sprengung. Die Täter sind flüchtig.