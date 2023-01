Geldautomat im Kreis Kusel gesprengt: Fahndung läuft

Schönenberg-Kübelberg (dpa/lrs) - . Unbekannte haben im Kreis Kusel einen Geldautomaten in einem Getränkemarkt gesprengt und sind geflohen. Wie viel Bargeld in der Nacht zum Montag in Schönenberg-Kübelberg erbeutet wurde, war zunächst unklar, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Montag mitteilte.