Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt: Täter flüchtig

Wittlich (dpa/lrs) - . Ein Geldautomat ist in einem Einkaufszentrum in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gesprengt worden. Die Explosion richtete in der Nacht zu Donnerstag großen Schaden an, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Neben dem Automaten selbst wurden auch Teile des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand.