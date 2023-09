Kandel (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Kandel einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion am frühen Dienstagmorgen komplett zerstört, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Am Gebäude sei zudem ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen.