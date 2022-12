Geldautomat in Koblenz gesprengt: Kontrollaktion bei Prüm

Koblenz/Prüm (dpa/lrs) - . Unbekannte haben einen Geldautomaten an einer Hochschule in Koblenz gesprengt. Ob die Täter in der Nacht zum Donnerstag Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat seien sie mit einem dunklen Auto geflüchtet. Ein Gebäude sei durch die Detonation beschädigt worden, eine genaue Schadenssumme gab die Polizei nicht bekannt.