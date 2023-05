Geldautomat in Stadtkyll gesprengt: Täter flüchtig

Stadtkyll (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Vulkaneifel einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten die Polizei nach der Sprengung alarmiert, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Demnach handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um mehrere Täter, die anschließend mit einem „hochmotorisierten Fahrzeug“ vom Tatort flüchteten. Ob der Geldautomat frei oder in einem Gebäude stand, war zunächst unbekannt. Auch zur möglichen Beute der Täter gab es am Morgen keine Informationen.