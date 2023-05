Geldautomat in Stadtkyll gesprengt: Täter zu schnell

Stadtkyll (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Vulkaneifel einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten die Polizei nach der Sprengung alarmiert, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Demnach handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um drei Täter, die anschließend mit einem „hochmotorisierten Fahrzeug“ vom Tatort flüchteten.