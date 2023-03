Geldautomaten in Temmels an der Obermosel gesprengt

Trier (dpa/lrs) - . Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Temmels im Kreis Trier-Saarburg gesprengt. Die Polizei gehe von vier Tätern aus, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Laut Ermittlern betraten drei von ihnen einen Pavillon und sprengten den dortigen Geldausgabeautomaten. Der vierte Tatverdächtige habe währenddessen im Auto gewartet, hieß es.