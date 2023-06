Gelungene Premiere für Stück „Ein Mann seiner Klasse“

Ungeschönt erzählt Baron in dem Buch, was es hieß und heißt, in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern arm zu sein. Bei der Premiere bot das Ensemble aus Jelena Kunz, Ilona Christina Schulz, Günther Fingerle, Rainer Furch und Martin Schultz-Coulon in wechselnden Rollen eine intensive Darstellung - mal Beobachter, mal Akteur, mal Täter, mal Opfer. Körperliche Gewalt wird nur geschildert, nicht gezeigt, und entfaltet vielleicht gerade deswegen eine besondere Kraft. Im Juli spielt das Pfalztheater das Stück noch mehrmals auf seiner Werkstattbühne.