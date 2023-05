Gemeinde- und Städtebund: Schritte bei Flüchtlingsgipfel

Mainz (dpa/lrs) - . Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz hat die beim Flüchtlingsgipfel in Berlin zugesagten Mittel als „Tropfen auf dem heißen Stein“ bezeichnet. Die für Rheinland-Pfalz angekündigten etwa 48 Millionen Euro seien zwar in der aktuellen Situation wichtig, teilte das Geschäftsführende Vorstandsmitglied Karl-Heinz Frieden am Donnerstag in Mainz mit. Die Kommunen bräuchten aber dringend eine langfristige Finanzierungsperspektive.