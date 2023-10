Gepanschter Honig: Imker bitten Bundesminister um Hilfe

Neustadt (dpa/lrs) - . Die Imker aus Rheinland-Pfalz bitten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) um Unterstützung bei ihrem Kampf gegen gepanschten Honig. In einem „offenen Brief zur Notlage der Imkerei“ appellieren die vier Imkerverbände des Landes an ihn, eine EU-Initiative zur Neufassung der Honigrichtlinie zu unterstützen und sich für eine faire und nachhaltige Honigproduktion einzusetzen.