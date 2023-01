Gesundes Umfeld am Arbeitsplatz: Arbeit wirksam erleben

Mainz (dpa/lrs) - . Der Psychiater und Wissenschaftler Klaus Lieb macht sich für ein gesundes Umfeld am Arbeitsplatz stark. „Man sollte mehr fördern, dass die Leute ihren Job, ihr Handeln als wirksam erleben“, sagte der Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung (LIR) im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Dass sie Kontrolle darüber haben und merken, dass sie diejenigen sind, die etwas vorantreiben.“ Dazu gehöre es, Verantwortung zu übertragen „und das Potenzial, das in jedem steckt, zum Leben zu erwecken“.