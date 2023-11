Gewerkschaft IG BCE demonstriert für Brückenstrompreis

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Mit einer Kundgebung in Ludwigshafen wollen die Gewerkschaft IG BCE und Beschäftigte der Chemieindustrie für einen auf Zeit gedeckelten Strompreis für die Branche Druck machen. Zur Veranstaltung am Dienstag (12.00 Uhr) werden am Stammsitz des BASF-Konzerns den Angaben zufolge mehr als 3000 Teilnehmer erwartet. Als Redner sind unter anderen IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis sowie der BASF-Betriebsratsvorsitzende Sinischa Horvat und ein Vertreter der Landesregierung in Mainz angekündigt.