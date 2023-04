Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll es in den kommenden Tagen regnen und teils gewittern. Ausläufer eines Tiefs über den britischen Inseln sorgen für wechselhaftes Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Der Mittwoch beginnt bedeckt und regnerisch. Zwischenzeitlich ziehen die Niederschläge ab, bevor aus dem Westen Schauer und Gewitter aufziehen. Teils fällt Graupel oder Hagel mit kleinen Körnern. Maximal liegen die Temperaturen bei 11 bis 14 Grad.