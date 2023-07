Gläsernes Chamäleon: Ludwig Museum bekommt Installation

Koblenz (dpa/lrs) - . Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums 2022 hat das Ludwig Museum in Koblenz eine Installation in Form eines gläsernen Chamäleons namens „Ludwig“ bekommen. Das Objekt des Künstlers Elmar Hermann findet sich im Museumsgarten. Der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Janosch Littig (Grüne) teilte mit: „Das Museum im ehemaligen Deutschherrenhaus am Deutschen Eck in Koblenz verbindet ein historisches Gebäude mit internationaler zeitgenössischer Kunst.“