Gläubiger beraten über ungewisse Zukunft des Flughafens Hahn

Bei den Treffen am kommenden Dienstag in Bad Kreuznach könnte es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur darum gehen, ob der einzige größere Flughafen in Rheinland-Pfalz nun mehrheitlich von der Besitzgesellschaft des Nürburgrings um ihren russischen Haupteigentümer Viktor Charitonin gekauft wird. Das Land Hessen hält weiterhin einen Minderheitsanteil am Airport Hahn.