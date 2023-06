Glander bleibt Linke-Vorsitz: Doppelspitze unvollständig

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Stefan Glander bleibt Vorsitzender der Partei Die Linke in Rheinland-Pfalz. Der 56-jährige aus Kaiserslautern wurde am Samstag in Ludwigshafen mit 82,4 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er bekam 61 Ja-Stimmen bei 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.