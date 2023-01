Gordon Schnieder soll Fraktionsvorsitzender der CDU werden

Mainz (dpa/lrs) - . Einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Baldauf an der Spitze der CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz gibt es eine Vorentscheidung zur Nachfolge: Der gebürtige Trierer Gordon Schnieder soll nach dem Vorschlag einer Findungskommission neuer Fraktionsvorsitzender und damit Oppositionsführer im Landtag werden. „Ich gehe davon aus, dass die Abgeordneten in der gebotenen Geschlossenheit, in großer Geschlossenheit hinter dem Vorschlag stehen werden“, sagte Baldauf am Mittwoch mit Blick auf die internen Querelen der vergangenen Wochen.