Grenzenloses Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus

Trier (dpa/lrs) - . Erstmals hat der rheinland-pfälzische Landtag gemeinsam mit Parlamentariern aus der internationalen Großregion der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In einer Sitzung in Trier erinnerte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) am Freitag daran, dass das NS-Regime nach Mai 1940 auch aus Luxemburg, Belgien und Frankreich Juden systematisch in Konzentrationslager deportieren ließ. „Wie bereits im Osten, so bauten deutsche Truppen auch im Westen die verbrecherischen Strukturen eines totalitären Staates auf“, sagte er vor gut 300 Gästen in der Konstantinbasilika.