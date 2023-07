Großer Zulauf von Kindern aus Ukraine an Schulen lässt nach

Mainz (dpa/lrs) - . Der große Zulauf von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an den Schulen in Rheinland-Pfalz hat nachgelassen. „Wir sehen, dass die Zahlen seit einiger Zeit stagnieren“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar vergangenen Jahres seien mehr als 10.700 Kinder und Jugendliche von den Schulen im Land aufgenommen worden. „Das bleibt eine große Herausforderung.“