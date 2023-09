Großflächiger Glasfaserausbau in Rheinland-Pfalz geplant

Mainz (dpa/lrs) - . Der Telekommunikationskonzern Vodafone verstärkt seine Glasfaser-Anstrengungen in Rheinland-Pfalz. Die Tochterfirma OXG soll in den nächsten sechs Jahren bis zu 335.000 Haushalte mit Glasfaser versorgen, wie das Unternehmen anlässlich eines Treffens mit der Landesregierung am Mittwoch in Mainz mitteilte. Gestartet werde mit dem großflächigen Ausbau in der Landeshauptstadt Mainz für mehr als 48.000 Haushalte, kündigte Michael Jungwirth an, Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland.