Gutes Storchenjahr in Rheinland-Pfalz

Nachdem der Weißstorch 1973 in Rheinland-Pfalz ausgestorben war, gelingt wieder die Rückkehr. Vor 25 Jahren gründete sich der Verein, der entscheidenden Anteil hat: Pfalzstorch. „Die Storchenpopulation in Rheinland-Pfalz ist wiederholt gewachsen“, sagte Lehmann. „In den vergangenen Jahren lag die Zunahme jährlich bei etwa 10 bis 20 Prozent und manchmal noch höher.“ Auch in diesem Jahr liege der Zuwachs bei rund zehn Prozent. Die Experten von Pfalzstorch sehen aber ein eher geringeres Wachstum als in den vorhergehenden Jahren.