Gyrokopter-Absturz in der Vulkaneifel - eine Person vermisst

Glees(dpa/lrs) - . Ein Gyrokopter ist über dem Laacher See in Glees in der Vulkaneifel abgestürzt. In dem hubschrauberähnlichen Fluggerät befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Insassin konnte geborgen und befragt werden. Über ihren Gesundheitszustand konnte zunächst keine Angabe gemacht werden. Der Pilot, ein etwa 50-jähriger Mann, wurde zunächst nicht gefunden. Die Suchmaßnahmen im Bereich des Laacher Sees dauern an. Der Gyrokopter war nach Polizeiangaben in Mainz gestartet.