Haase und Viering bei OB-Wahl in Mainz vorn

Das neue Stadtoberhaupt soll in einer Stadtratssitzung am 22. März vereidigt werden und das Amt dann sofort antreten. Die vorzeitige Wahl wurde nötig, weil im Oktober der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) als Innenminister in die rheinland-pfälzische Landesregierung berufen wurde. Die SPD stellte seit 1949 den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.