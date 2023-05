Habekost kennt Mittel gegen Einsamkeit am Schreibtisch

Die Habekosts wohnen in Bad Dürkheim und haben gerade den fünften „Elwenfels“-Band veröffentlicht. In „Traubentod“ gibt es in dem fiktiven pfälzischen Ort Dreharbeiten für einen Gangsterfilm. Doch da wird an der Weinstraße ein Toter entdeckt, und auf einmal sind Fiktion und grausame Realität leicht zu verwechseln.