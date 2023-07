Haftbefehl vollstreckt und Waffen sichergestellt

Pirmasens (dpa/lrs) - . Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Pirmasens einen Haftbefehl vollstreckt und zahlreiche Waffen sichergestellt. Der 59 Jahre alte, mit Haftbefehl gesuchte Mann habe sich zunächst in einem Wochenendhaus verbarrikadiert. In der Nacht zum Samstag seien die Spezialkräfte dann in das Haus eingedrungen und hätten den Gesuchten festgenommen, teilte die Polizei mit. In dem Haus seien dann Stich- und Luftdruckwaffen sowie Schreckschusspistolen und ein Gewehr sichergestellt worden. Verletzt wurde niemand. Der Mann sitze nun in einer Vollzugsanstalt. Ihm werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.