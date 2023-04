Haltestelle verpasst: Frau tritt Scheibe ein und steigt aus

Pirmasens (dpa/lrs) - . Eine Frau hat in Pirmasens die Scheibe eines Busses eingetreten und ist durch das entstandene Loch ausgestiegen. Sie soll am Freitag ihre Haltestelle verpasst haben und sei daraufhin „ausgerastet“, teilte die Polizeidirektion am Samstag mit. Die Polizei traf sie später in der Nähe an. Die Frau hat den Angaben zufolge eine Beeinträchtigung - laut einem Betreuer leide sie unter einer Angststörung. Wegen der verpassten Haltestelle sei sie in Panik geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 900 Euro.