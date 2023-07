Handydieb verliert bei Flucht Personalausweis

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Ein 18-Jähriger hat in Kaiserslautern ein Handy aus einem Geschäft gestohlen und bei der Flucht mehrere persönliche Gegenstände verloren - darunter seinen Personalausweis. Allerdings konnte der 31 Jahre alte Geschäftsinhaber den Flüchtigen am Mittwochnachmittag kurze Zeit später selbst fassen und machte eine vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.