Haus brennt wegen Kerzenwachs auf Herdplatte

Rockenhausen (dpa/lrs) - . Am Freitag hat ein Einfamilienhaus im Donnersbergkreis gebrannt. Grund war Kerzenwachs, der auf einer Herdplatte geschmolzen war und sich daraufhin entzündete, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Inhaberin des Hauses in Rockenhausen kam demnach mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sie hatte zuvor noch versucht, Wertsachen aus dem Gebäude zu retten und musste von den Einsatzkräften vom Betreten des Hauses abgehalten werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.