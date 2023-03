Haushalt verabschiedet: Jetzt Hoffnung auf Genehmigung

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Mit einer Mischung aus Einsparungen und Mehreinnahmen will der Stadtrat der hoch verschuldeten Kommune Ludwigshafen die Genehmigung des Haushalts 2023 durch die Landesaufsichtsbehörde erreichen. Nach kontroverser Aussprache stimmte das Gremium der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit einem Haushaltsplan zu, der dem Vernehmen nach einen Fehlbetrag von rund 30 Millionen Euro aufweist.