Hechtbisse gegen Badegäste? Fischbestand wird untersucht

Da Angeln in dem See verboten sei, sei über den Fischbestand des Gelterswoogs kaum etwas bekannt. „Es könnte also unter Umständen ein Ungleichgewicht zwischen den Populationen von Raub- und Friedfischen bestehen“, hieß es. Sportfischern sei es in Abstimmung mit der SGD Süd erlaubt, mit Sondergenehmigung bis zum 31. Januar 2024 zu angeln. Wer dies jedoch ohne die nötigen Dokumente tue, dem drohe ein Strafe.