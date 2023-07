Heftiger Streit im Landtag wegen Ahrtal-Flutkatastrophe

Mainz (dpa/lrs) - . Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren hat im rheinland-pfälzischen Landtag zu einem emotionalen und scharfen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition geführt. Redner der Fraktionen von CDU, AfD und Freien Wähler warfen der Ampel-Regierung am Mittwoch im Parlament in Mainz erneut schwere Versäumnisse während und nach der Flutkatastrophe mit mindestens 136 Todesopfern in Rheinland-Pfalz vor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sicherte den Menschen und Kommunen im Ahrtal beim Wiederaufbau weiter volle Unterstützung des Landes zu. Die Betroffenen würden zu keiner Zeit vergessen.