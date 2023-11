Heidel: Siewert Kandidat bei Mainzer Trainersuche

Mainz (dpa) - . Interimstrainer Jan Siewert hat beim FSV Mainz 05 die Chance auf eine längere Beschäftigung. „Jan ist einer der Kandidaten, den kennen wir, den müssen wir nicht mehr kennenlernen“, sagte Sportvorstand Christian Heidel am Samstag kurz vor dem Spiel gegen RB Leipzig beim Pay-TV-Sender Sky. „Das schauen wir uns in Ruhe an.“ Der 41-Jährige trainiert bei den Rheinhessen eigentlich die U23 und war in dieser Woche nach dem Abschied von Bo Svensson eingesprungen.