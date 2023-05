Heidel über Drohungen gegen Stegemann: „Einfach Idioten“

Mainz (dpa) - . Die Drohungen gegen Schiedsrichter Sascha Stegemann entsetzen den Mainzer Bundesliga-Manager Christian Heidel. „Das sind einfach Idioten, die nicht wissen, was sie damit auslösen“, sagte Heidel dem Portal „ran.de“. Die Vorgänge seien aber kein reines Fußballproblem. „Wir sehen es ja in der Gesellschaft, was in Social Media los ist. Das haben wir uns selbst eingebrockt“, erklärte Heidel.