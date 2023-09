Heißer Spätsommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - . Das Wetter zum Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird sonnig und heiß. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis zu 33 Grad und bis zu 28 Grad in höheren Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Nächte bleiben demnach klar oder nur gering bewölkt. Stellenweise bilden sich in den zweiten Nachthälften Dunst- und Nebelfelder und es kühlt auf bis zu 12 Grad ab.